Documentaire

En Provence, les fleurs cultivées autour de Grasse ont fait de la ville un rendez-vous incontournable des odeurs et des parfums. Mais les agriculteurs sont nettement moins nombreux qu’au début du siècle et une partie de la production a été délocalisée. Les entreprises qui résistent le mieux sont celles qui produisent des parfums naturels et des parfums de synthèse. Les usines de la région restent des fleurons de l’industrie des odeurs et le bassin de Grasse représente près de la moitié de l’activité française de la parfumerie et plus de 8 % de l’activité mondiale. Aujourd’hui, une soixantaine d’entreprises emploient ici 3500 personnes et plus de 10 000 en comptant les emplois induits. Enquête sur un parfum Made in France.

Un documentaire de Charlotte Notteghem.