Documentaire

Reportage consacré aux changements qui touchent la main d’oeuvre en Chine. Dans le sud et la zone côtière du pays, les ouvriers ont réclamé des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Certains ont obtenu gain de cause après des grèves en juin dernier et d’autres ont décidé de rentrer dans leur province d’origine créant une pénurie de main d’oeuvre. Pour ne pas perdre d’avantage d’ouvriers, les patrons sont contraints d’augmenter les salaires et de proposer des conditions de vie plus attractives. Mais pour rester compétitifs, certains patrons chinois délocalisent leurs usines dans l’intérieur du pays moins développé et où le coût de la vie est moindre. Un documentaire de Sébastien Renout.