Documentaire

Plongez au cœur du Far West avec Beky, une jeune éleveuse passionnée, dans une journée inoubliable au ranch. Entre le toilettage et l’entraînement des animaux pour un concours prestigieux, découvrez des espèces emblématiques comme les bisons et les grands cerfs d’Amérique. L’aventure continue au « village indien », où traditions, danses et rites fascinent petits et grands. Une immersion unique dans l’univers des cow-boys et des cultures ancestrales, entre compétition, découvertes et émerveillement. Quelle aventure !

Réalisation : Jean-Marie Migaud