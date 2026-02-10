À quoi ressemblent les colonies souterraines des fourmis ? 10 tonnes de ciment ont été nécessaires pour remplir les trous et les tunnels. Il a ensuite fallu des semaines pour découvrir la mégapole secrète des fourmis. À l’aide de pelleteuses mécaniques, les scientifiques brésiliens ont retiré des tonnes de terre. Ils ont alors commencé à apercevoir la structure de la cité-état.