Quand les parcs nationaux deviennent un champ de survie extrême entre prédateurs et humains. Madagascar et l’Indonésie deviennent le théâtre d’une lutte silencieuse où la nature tente de résister face aux pressions humaines. À Andasibe, l’isolement ancien de l’île a créé une biodiversité unique, mais menacée par l’exploitation du sous-sol et la déforestation. Guides, scientifiques et villageois s’organisent pour préserver les lémuriens, caméléons et autres espèces fragiles, tout en affrontant la brutalité d’un environnement instable, cyclones compris.
À Ujung Kulon, les derniers rhinocéros de Java survivent dans une jungle dangereuse où varans, braconniers et conditions extrêmes giflent chaque tentative de protection. Les rangers risquent leur vie pour suivre ces animaux mythiques, tandis qu’en mer, d’autres tentent d’empêcher l’effondrement des récifs coralliens et des populations de poissons.
Deux mondes éloignés, mais un même combat : maintenir en vie des écosystèmes au bord de la rupture, où chaque affrontement, chaque pluie, chaque prédateur peut tout bouleverser.