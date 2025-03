Documentaire

Dans les déserts les plus inhospitaliers de la planète, la vie persiste envers et contre tout. La chaleur accablante, le manque d’eau et les ressources rares forment un trio redoutable auquel peu d’espèces survivent. Pourtant, certaines, comme les hyènes, les chacals, les suricates ou même les otaries, ont su développer des stratégies d’adaptation remarquables pour non seulement résister à ces conditions extrêmes, mais aussi s’y épanouir.