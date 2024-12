Documentaire

La danse des paradisiers de Victoria est un spectacle fascinant, souvent considéré comme l’une des plus belles parades nuptiales du règne animal. Les mâles effectuent des mouvements complexes et synchronisés, en se pavanant et en déployant leur plumage éclatant pour attirer l’attention des femelles. Ils alternent entre sauts, rotations et battements d’ailes, tout en produisant des chants mélodieux.