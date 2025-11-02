Les dinosaures ont dominé la Terre pendant 150 millions d’années. Certains pouvaient atteindre 30 mètres de long, 6 mètres de haut et peser 88 tonnes !
Les histoires de famille existent même chez les cachalots. Huit nouveaux petits sont nés dans cette tribu de mammifères...
Dans le paradis tropical de Fernando do Noronha, au large du Brésil, Manoela, une femelle requin citron se spécialise...
Dans la vie des cachalots, rien n’est immuable. Au cœur d’une famille, les personnalités peuvent s’opposer ou s’accorder… Des...
Les serpents sont souvent perçus comme des créatures sinueuses et furtives, capables de se déplacer rapidement et efficacement à...
Une immersion dans le quotidien des félins d’un parc animalier
Le diplodocus est l’un des dinosaures les plus emblématiques et fascinants ayant jamais existé. Son allure majestueuse et sa...
Steeve Côté nourrit depuis longtemps une passion pour un animal timide : la chèvre de montagne. Depuis 1994, ce...
Des spécialistes envoient un drone pour repérer les grands requins blancs à proximité d’une plage. La technique de camouflage...
Depuis janvier, le ZooParc de Beauval accueille deux pensionnaires d’exception : des pandas géants, originaires de Chine. Ce sont...
Le Costa Rica est l’un des plus beaux sanctuaires de la biodiversité mondiale. Ce petit pays héberge 5% des...
Envoyé Spécial est parti à la rencontre d’éleveurs et de bergers contraints de réapprendre à cohabiter avec le loup....
Après avoir triomphé des prétendants, encore faut-il que le vainqueur parvienne à séduire sa future partenaire.
L’Irlande est l’une des destinations préférées des amateurs de saumons sauvages. Chaque année, ils sont plus de 120 000...
La vision est un sens fascinant qui façonne profondément la manière dont chaque espèce perçoit et interagit avec son...
Daniel Guiral a installé son laboratoire flottant dans le marais de Kaw. Malgré le peu de connaissances actuellement disponibles,...
En Afrique du Sud, Kevin Richardson a développé une relation très particulière avec une meute de hyènes tachetées.
Les fossiles de dinosaures, convoités par les collectionneurs et découverts en majorité par des amateurs, échappent bien souvent au...
Le comportement énigmatique des flamants roses, qui consiste à se tenir sur une seule patte, intrigue depuis longtemps les...
Dans le désert du Namib, la larve de fourmilion a conçu un piège diabolique.
