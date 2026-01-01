Conférence

https://www.youtube.com/channel/UCzZiy3EANVAx7h2XYqXsVbw

Dans la période récente, une formule s’est imposée dans nombre de cercles universitaires et militants pour désigner l’Union européenne : celle d’un libéralisme autoritaire qui serait inscrit dans le logiciel néo-libéral ou ordo-libéral des traités européens. L’origine de l’expression remonte aux derniers jours de la République de Weimar quand le juriste Hermann Heller la mobilise en réponse à un discours de Carl Schmitt devant le patronat allemand. Intitulé « État fort et économie saine », ce discours de Schmitt de 1933 donnerait, pour nombre d’auteurs, le motif fondamental qui informe les politiques développées dans le cadre de l’Union européenne depuis plus d’un demi-siècle. Pourtant, la thèse d’une affinité conceptuelle et politique entre Schmitt et l’ordo-libéralisme allemand et, au-delà, avec le néolibéralisme et la construction européenne soulève trois difficultés majeures qui ont trait aux rapports entre Schmitt et le libéralisme, à un usage abusif du concept d’autoritarisme et à une réduction du libéralisme à une défense de l’ordre du marché. D’où l’importance de maintenir le sens des distinctions entre constitutionnalisme du marché et autoritarisme, entre libéralisme, néolibéralisme et capitalisme afin d’éviter de faire d’un oxymore une des clés d’appréhension du monde contemporain.