Documentaire

Vicki, Suzy, Jack, Jim, Dan et Jill et d’autres électeurs de l’Ohio ont fait l’objet d’un documentaire « OH, Ohio ! à l’heure du choix » en octobre 2008. 6 mois plus tard, dans le cadre des 100 premiers jours de la mandature de Barack Obama, Public Sénat a décidé de retourner voir ces citoyens américains. Sont-ils déçus ? Agréablement surpris ? Que pensent-ils des décisions de leur président ? Les choses ont-elles déjà changé ? « Il y aura un Noir à la Maison Blanche quand les poules auront des dents ». C’est ce que se disait Vicki, habitante afro-américaine de Cleveland, Ohio, quelques jours avant l’élection présidentielle américaine. Suzy et Jack, tous les deux étudiants à la Cleveland State University, croyaient eux de toutes leurs forces en l’élection de Barack Obama. Ils enrôlaient le plus de jeunes possible sur leur campus. « Pour que tous les Américains aient la même couverture santé que les membres du Congrès. » Jim, fermier de Glenford, la campagne traditionnelle de l’Ohio, n’avait qu’une seule peur : qu’Obama lui retire ses quelque 60 armes. Quand à Dan et Jill, fervents républicains eux aussi, ils ne voulaient pour rien au monde de Barack Obama et de son interventionnisme étatique.