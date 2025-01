Documentaire

En France et en Allemagne, retour sur l’héritage de la Nouvelle Droite, ce courant de pensée d’extrême droite qui alimente aujourd’hui des partis comme le Rassemblement National ou l’AfD outre-Rhin.

Depuis le début des années 2000, on constate le retour en force et la banalisation médiatique d’une frange extrême de la droite et de valeurs nationalistes, autoritaires, xénophobes et patriarcales. Affichant sa méfiance vis-à-vis des sociétés démocratiques, de la mondialisation, de l’immigration et du poids des élites, ce mouvement bouleverse progressivement l’échiquier politique des sociétés européennes. Mais si la tendance est récente, les idées développées ne le sont pas : elles remontent au courant de pensée baptisé « Nouvelle Droite », né dans les remous de Mai 68 en cherchant à étendre le combat politique aux questions culturelles et sociétales. En s’appuyant sur les spécificités politiques qui ont marqué la France et l’Allemagne de l’après-guerre – la guerre d’Algérie pour la première, le poids du passé nazi pour la seconde –, ce documentaire riche et informé s’interroge sur les origines et les fondements idéologiques d’un courant qui alimente aujourd’hui des partis comme le RN ou l’AfD outre-Rhin.

Filiations

Falko Korth fait intervenir politologues et sociologues spécialistes du sujet, mais aussi différents représentants de cette constellation réactionnaire, pour mieux en décrypter l’héritage. On découvre ainsi une longue filiation idéologique qui va du théoricien allemand de la « révolution conservatrice » Armin Mohler, lui-même inspiré par l’écrivain nationaliste Ernst Jünger (auquel Falko Korth a consacré un précédent documentaire) jusqu’au philosophe français Alain de Benoist, fondateur du groupe de réflexion néo-fasciste GRECE. Derrière sa façade moderne et intellectuelle de « Gramsciens de la droite », la Nouvelle Droite entretient des thèses racistes et antisémites dont se revendiquent volontiers les théoriciens actuels du « grand remplacement ».

Documentaire de Falko Korth (Allemagne, 2021, 53mn)

Disponible jusqu’au 14/02/2025