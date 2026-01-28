Retour sur les années Obama, ses relation avec tous les célébrités qui l’on soutenu ou dénigré.
7 mai 2017. Ce soir-là, aucun suspens, dès 18h30 Emmanuel Macron félicite ses troupes à son quartier général. La...
Mimiques spontanées ou savamment étudiées, gestuelle cohérente ou désordonnée, posture de défi ou de réceptivité, autant de petits signes...
Souvent utilisée mais très rarement adoptée, c’est une arme parlementaire pour renverser le gouvernement. D’où vient-elle ? Pourquoi n’aboutit-elle...
Dans l’hémicycle, elle s’est fait connaître pour son style très offensif : discours sonores, invectives, attaques frontales contre le...
Un village sans impôts, en effet dans ce petit village dans la périphérie de Paris, le maire a supprimé...
Démocratie libérale ou illibérale, autocratie, dictature… Les frontières entre le « monde libre » et les « régimes totalitaires » se brouillent, y...
Après une large défaite de son camp aux élections européennes, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale....
Quels enseignements tirer dès à présent de la crise du Covid-19 ? La pandémie a-t-elle grippé la grande machine...
Dans cette conférence, Edwy Plenel fait référence à de nombreuses figures historiques de la pensée critique, de la philosophie...
Pierre Fayard, professeur des universités à l’Institut d’Administration des Entreprises de Poitiers, et auteur du best-seller Comprendre et appliquer...
En 2016, Donald Trump a été élu président des États-Unis pour la première fois grâce au vote des évangéliques....
Scrutin après scrutin, des Français issus de l’immigration, des couples homosexuels, des femmes célibataires, ou encore des enseignants et...
ll est difficile d’échapper à internet, aux réseaux, aux smartphones et aux milliers d’applications qui nous facilitent la vie....
François Fillon et son épouse sont jugés dans l’affaire des emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon. Une affaire qui...
Retour sur le parcours d’un animal politique qui a fait de la provocation une arme, avant de la voir...
Pour la première fois, des jeunes français, de tous milieux sociaux, de toutes sensibilités politiques, évoquent leur premier vote...
Les supporters de Trump ont envahi le Capitole. Reportage sur l’une des transitions présidentielles les plus houleuses de l’histoire...
2m02, 144kg sur la balance et un mégaphone en toute circonstance : l’ukrainien Vitali KLITSCHKO passe difficilement inaperçu, même...
La star de l’été, C’est lui … Le magnat de l’immobilier, Donald TRUMP, 69 ans. Cheveux couleurs hamster mais...
