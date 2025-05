Documentaire

Alba Aprile a 88 ans. Elle vit à Vienne dans l’Isère. Qu’il neige ou qu’il vente, tous les matins elle va faire ses courses et acheter l’Huma. Enfant, elle émigré du Piémont avec ses parents, fuyant la misère et la montée du fascisme.L’administration française ayant toujours refusé sa naturalisation, elle va retourner en 2000 dans son village natal pour y voter, comme à chaque élection. Refoulée deux fois comme communiste, elle n’est jamais partie et a toujours milité ; durant la guerre d’Espagne, dans la Résistance et dans le mouvement ouvrier… Un documentaire d’Hélène LIOULT.