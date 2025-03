Documentaire

« Qui veut la peau de Bernard Tapie ? » retrace le parcours haletant et romanesque d’un businessman riche et séduisant, dont la vie bascule le jour où il décide d’entrer en politique. A peine devenu ministre, les scandales politico-financiers éclatent, les mises en examen s’enchaînent, jusqu’à la dégringolade et la prison. Pourquoi a-t-il connu pareille désillusion ? A-t-il abusé du pouvoir ? Ou bien a-t-il été abattu par ses adversaires parce qu’il devenait trop gênant ? Comment est-il parvenu à « renaître » après une longue traversée du désert ? Près d’une heure et demi d’archives racontent l’itinéraire politique de Bernard Tapie depuis le début des années 80: l’homme d’affaires de 40 ans qui ne jure que par l’argent, le tout jeune candidat aux législatives qui affronte Jean-Marie Le Pen à Marseille, le ministre trop sûr de lui, l’audacieux patron de l’OM et d’Adidas, mais aussi les affaires, la chute, et la renaissance, quasi miraculeuse de celui dont les Français suivent les péripéties avec une certaine délectation ou une profonde aversion. Certains proches et adversaires ont accepté de nous confier les secrets de l’homme d’affaire qui fut tour à tour, le protégé de François Mitterrand, le symbole d’une gauche d’ouverture, « l’ami de 30 ans de Nicolas Sarkozy ». Avant de devenir le paria, l’ennemi à abattre, voire pour certains, « la gangrène, le pourrissement d’un système » qui mêlerait dangereusement politique et business. Les intervenants, Bernard Kouchner, Jacques Séguéla, Eric de Montgolfier, Jean-Marie Le Pen… tous racontent l’histoire d’un flambeur qui a été flambé, les aventures d’un manipulateur souvent manipulé… la Vème République, selon Bernard Tapie. Un documentaire de Jean-Charles Doria