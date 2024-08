Documentaire



Marine Le Pen a tout compris de son époque, elle se joue des médias et prend parfaitement la lumière. Pourtant, elle demeure une inconnue pour le grand public. Au sein de l’extrême droite, beaucoup lui reprochent un vocabulaire politiquement correct. À l’extérieur, ses déclarations reconnaissant la barbarie de la Shoah, ont rendu Marine Le Pen plus fréquentable. L’est-elle vraiment ? Elle réfute le qualificatif d’ « extrême droite ». Peut-il, oui ou non, s’appliquer au nouveau Front national ? En quoi perpétue-t-il, en plus séduisant et donc potentiellement plus dangereux, tous les fondamentaux de Jean-Marie Le Pen ?

De l’avis de tous, les fins connaisseurs du FN, experts ou anciens membres, la modernité affichée par Marine Le Pen cache une volonté essentiellement électoraliste et non une rupture. Les changements de ton existent, notamment sur l’économie ou la conception de l’État et la laïcité, mais ils ne liquident jamais l’héritage politique de Jean-Marie Le Pen, dont sa fille ne cesse de dire qu’« il avait raison avant tout le monde ».

De l’avis des spécialistes, si elle change de style, elle ne change pas le logiciel du FN, ni les fondamentaux du parti.

Réalisateur : Caroline Fourest, Fiammetta Venner