Documentaire

Dans l’hémicycle, elle s’est fait connaître pour son style très offensif : discours sonores, invectives, attaques frontales contre le gouvernement mais, dans l’ombre du mouvement, cela fait des années qu’elle souffle à l’oreille du grand patron.

Sophia Chikirou, 43 ans et le verbe haut, est depuis plus de 10 ans la conseillère de l’ombre de Jean-Luc Mélenchon, celle qui a contribué à changer l’image du leader des insoumis pour la campagne présidentielle de 2017. Celle qui est aussi, à travers sa société de communication Médiascope, au coeur de l’affaire des comptes de campagne qui, en 2018, a placé LFI dans le viseur de la justice.

Peu connue du grand public, la toute nouvelle députée de Paris est pourtant une pièce maîtresse du dispositif Mélenchon.