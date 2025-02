Documentaire

La victoire du nouveau président Jair Bolsonaro est aussi celle des évangéliques, des protestants ultra-conservateurs très influents au Brésil. Qui sont ces adeptes de l’Eglise de l’Assemblée de Dieu qui ont porté l’extrême droite au pouvoir ? Silas Malafaia est l’un des pasteurs évangéliques les plus influents du Brésil. Ses prêches racistes, homophobes et pro-armes passionnent les foules. Et il se vante d’avoir porté Jair Bolsonaro au pouvoir. Tout comme João Victor : à 10 ans à peine, cet « enfant-prêcheur », qui hurle ses louanges à la gloire de Dieu et inonde les réseaux sociaux, a lui aussi appelé à voter Bolsonaro. Un documentaire de François Cardona pour Babel Press