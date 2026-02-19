Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Un chasseur sachant chasser Le 2 décembre 2020, Morgan Keane, 25 ans, meurt sous la balle d’un chasseur qui l’aurait confondu avec un...

Documentaire Macron, Pécresse : coulisses d’une campagne J-43 avant le premier tour de l’élection présidentielle. Alors que la guerre en Ukraine bouleverse la campagne, deux sénateurs...

Documentaire Zelensky, l’année décisive ? Au travers des événements de l’année écoulée, portrait d’un président ukrainien plus que jamais sous pression, depuis la séance...

Podcast Sarah Knafo, la nouvelle garde de la droite radicale Longtemps cerveau de l’ombre derrière l’ascension d’Éric Zemmour, cette énarque de 32 ans s’est imposée comme l’architecte d’une droite...

Conférence La démocratie est-elle menacée ? À une époque où la protection des droits fondamentaux est régulièrement mise à l’épreuve, certaines démocraties reculent tandis que...

Conférence Le pouvoir dans l’État fédéral des États-Unis d’Amérique Aux États-Unis, le pouvoir est divisé entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États. Par Christopher Crawford.

Conférence Au coeur de la Russie en guerre Diplomate chevronné, Pierre Lévy a été ambassadeur de France en Russie de 2020 à 2024. Dans son livre « Au...

Documentaire La vengeance de Poutine – 2/2 En 2012, Vladimir Poutine est contesté par des manifestants qu’il estime manipulés par l’Amérique, à la tête d’un pays...

Documentaire La violence en politique Ce documentaire fait état de la cruauté dans le combat politique, même si elle demeure le plus souvent inavouable....

Documentaire Elysée 2012, la vraie campagne – Episode 7, Dernier volet Des premiers meetings de pré-campagne au second tour, Serge Moati et ses 3 coréalisateurs, Vincent de Cointet, Christophe Lancellotti...

Documentaire Afrique du Sud, corruption au sommet de l’État En 2017, les « GuptaLeaks » révèlent l’étendue de la corruption qui frappe les institutions sud-africaines. Retour sur un scandale politico-financier...

Documentaire Géorgie : l’Europe en rêve Qu’est-ce que l’Union européenne, que représente-t-elle pour la Géorgie ? Ce pays, issu de l’éclatement de l’URSS, est actuellement secoué...

Podcast Le poids des sondages dans l’appareil politique Les sondages font partie de notre vie quotidienne. Pas un jour sans que nous soyons abreuvés d’enquêtes précisant la...

Documentaire Au cœur de la troisième voie Peu de groupuscules d’extrême droite sont aussi ouvertement antidémocratiques que La Troisième Voie (Der III. Weg). D’après les autorités...

Conférence Liberté et pouvoir Il paraissait aller de soi que la liberté des personnes se prolongeait dans le pouvoir des peuples. L’évolution des...

Documentaire Trump contre les médias L’hostilité de Donald Trump à l’égard des journalistes n’est pas nouvelle. Il n’a eu de cesse au cours de...