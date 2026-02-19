Ce qui reste d’un évènement ou d’un homme public se résume souvent à une photographie qui marque l’inconscient collectif.
Pour chaque président de la République l’image offerte est alors politisée, elle sert l’image que veut donner un président. Les photographies qui accompagnent chaque résident de l’Elysée sont officielles, volées, peoplelisées, orchestrées, parfois loupées. Elles jalonnent son parcours politique de la campagne à sa réélection éventuelle.
Le film « Président(s) dans l’objectif » donne la parole aux photographes qui nous racontent leur travail et leur rôle dans ce roman photographique du pouvoir de la Vème République, son évolution et sa résurgence dans ce monde numérique contemporain.