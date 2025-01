Documentaire

Après deux ans de présidence chaotique, Donald Trump récolte plus de 40% d’opinions favorables selon les derniers sondages, avec un taux de chômage tombé à 3,8% aux Etats-Unis. Et si ses adversaires l’avaient sous-estimé ? Et si ce président était plus stratège qu’il n’y paraît ? » Un documentaire de Thomas Lelong pour Complément d’Enquête.