Documentaire Le mouton Mérinos de Rambouillet Ils sont pleins de laine et super mignons… Voici les moutons mérinos de la Bergerie Nationale de Rambouillet.

Documentaire Un poussin saute d’une falaise volontairement ! Ce poussin doit tenter le grand saut d’une falaise s’il veut survivre.

Documentaire La poule de Houdan chez Eric Sanceau Chaîne YouTube officielle de l’émission Terres de France. Extrait de l’émission : https://www.youtube.com/watch?v=5suiJIhHiWE&t=264s Est-ce que vous connaissez les poules...

Article La loutre d’Europe : portrait complet de la reine des rivières Discrète, élégante et redoutablement agile, la loutre fascine l’homme depuis des millénaires. Longtemps chassée pour sa fourrure exceptionnelle, elle...

Documentaire Quand le prédateur devient la proie : jaguar vs caïman Le jaguar a une technique de chasse unique parmi les félins, il se sert de sa puissante mâchoire pour...

Documentaire Plan à trois chez les tortues Pour cette femelle tortue verte, se reproduire est une véritable épreuve.

Documentaire Des fourmis construisent un radeau ! Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Pour survivre dans des zones très humides d’Amérique Centrale et du Sud, des fourmis se regroupent...

Conférence Une histoire naturelle de la monogamie La monogamie est-elle naturelle ? Constitue-t-elle dans le monde vivant la règle ou l’exception ? Quels sont les déterminants...

Conférence Une histoire des chats Devenus les principaux animaux compagnons en Occident, les chats ont connu une histoire mouvementée depuis leur introduction en tant...

Conférence La thérapie laser chez les NAC, les équidés et les animaux de production La thérapie laser s’est imposée comme une méthode de traitement innovante et polyvalente en médecine vétérinaire, touchant non seulement...

Documentaire L’amour de la nature en héritage Fille aînée de Louise et Michel Pageau, l’homme qui parle avec les loups, Nathalie Pageau a hérité du don...

Documentaire L’Esprit Sorcier – Abysses, les mystères des profondeurs Plongez avec nous au plus profond des océans, à la découverte des abysses et de leurs créatures fantastiques…

Documentaire Cet insecte repousse la frontière de l’étrange En Autriche, un insecte très étrange a une méthode bien particulière pour pondre des oeufs.

Documentaire Images attendrissantes des premiers jours d’un éléphanteau Cette petite passe quelques jours entre les jambes de sa mère avant de pouvoir faire connaissance avec le reste...

Documentaire Le mystère des dinosaures à cornes Dans le nord de l’Alberta, des scientifiques tentent de comprendre ce qui a bien pu tuer un troupeau de...

Documentaire Duel entre deux élans lors de la saison des amours Quand deux élans convoitent la même femelle, la seule issue est de faire parler les bois. Les combats sont...

Documentaire L’aigle royal L’aigle royal (Aquila chrysaetos) est l’un des oiseaux de proie les plus connus et les plus répandus de l’hémisphère...

Article La leishmaniose du chat : comprendre, diagnostiquer et prévenir La leishmaniose est une maladie parasitaire qui, bien que plus fréquemment associée aux chiens, peut également affecter les chats....

Documentaire Le Terre-Neuve Le Terre-Neuve est une race de chien originaire de l’île de Terre-Neuve (Canada). De forte taille, il revêt généralement...