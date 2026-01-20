Dans la forêt boréale, la martre d’Amérique vit au jour le jour et chasse sans répit.
Dans la forêt boréale, la martre d’Amérique vit au jour le jour et chasse sans répit.
Ils sont pleins de laine et super mignons… Voici les moutons mérinos de la Bergerie Nationale de Rambouillet.
Ce poussin doit tenter le grand saut d’une falaise s’il veut survivre.
Chaîne YouTube officielle de l’émission Terres de France. Extrait de l’émission : https://www.youtube.com/watch?v=5suiJIhHiWE&t=264s Est-ce que vous connaissez les poules...
Discrète, élégante et redoutablement agile, la loutre fascine l’homme depuis des millénaires. Longtemps chassée pour sa fourrure exceptionnelle, elle...
Le jaguar a une technique de chasse unique parmi les félins, il se sert de sa puissante mâchoire pour...
Pour cette femelle tortue verte, se reproduire est une véritable épreuve.
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Pour survivre dans des zones très humides d’Amérique Centrale et du Sud, des fourmis se regroupent...
La monogamie est-elle naturelle ? Constitue-t-elle dans le monde vivant la règle ou l’exception ? Quels sont les déterminants...
Devenus les principaux animaux compagnons en Occident, les chats ont connu une histoire mouvementée depuis leur introduction en tant...
La thérapie laser s’est imposée comme une méthode de traitement innovante et polyvalente en médecine vétérinaire, touchant non seulement...
Fille aînée de Louise et Michel Pageau, l’homme qui parle avec les loups, Nathalie Pageau a hérité du don...
Plongez avec nous au plus profond des océans, à la découverte des abysses et de leurs créatures fantastiques…
En Autriche, un insecte très étrange a une méthode bien particulière pour pondre des oeufs.
Cette petite passe quelques jours entre les jambes de sa mère avant de pouvoir faire connaissance avec le reste...
Dans le nord de l’Alberta, des scientifiques tentent de comprendre ce qui a bien pu tuer un troupeau de...
Quand deux élans convoitent la même femelle, la seule issue est de faire parler les bois. Les combats sont...
L’aigle royal (Aquila chrysaetos) est l’un des oiseaux de proie les plus connus et les plus répandus de l’hémisphère...
La leishmaniose est une maladie parasitaire qui, bien que plus fréquemment associée aux chiens, peut également affecter les chats....
Le Terre-Neuve est une race de chien originaire de l’île de Terre-Neuve (Canada). De forte taille, il revêt généralement...
Les serpents sont souvent associés à de grandes créatures sinueuses glissant sur le sol ou grimpant dans les arbres....
