Documentaire

Madagascar, isolée du continent depuis 80 millions d’années, abrite une faune unique avec un taux d’endémisme exceptionnel de 95 %.Nathanaël Maury, photographe et herpétologue, s’aventure dans les écosystèmes les plus inaccessibles pour capturer la beauté des reptiles et amphibiens de l’île, menacés par la déforestation et le braconnage.Entre les majestueux caméléons, les serpents fascinants comme le boa malgache, et les minuscules Brookesia, chaque rencontre est une immersion dans un monde fragile.À travers son encyclopédie, Nathanaël immortalise ces espèces avant qu’elles ne disparaissent, dans un combat passionné pour préserver cette biodiversité exceptionnelle.

Réalisation : Nathanaël Maury