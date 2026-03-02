L’épanouissement d’un félin vivant exclusivement en intérieur repose sur un équilibre subtil entre stimulation sensorielle et respect de son...
Cela n’empêche pas ces primates d’être de formidables grimpeurs, qui peuvent d’ailleurs faire des bonds de 15 mètres.
Le colibri, cette petite merveille de la nature, est bien plus qu’un simple oiseau. Avec ses plumes chatoyantes et...
Au Kenya, c’est Game of Thrones dans le nid.
Étonnamment, le cousin le plus proche de ce mammifère de la taille d’un lièvre est… l’éléphant.
La rencontre de l’Homme et du cheval remonte à la préhistoire, comme en témoignent les peintures rupestres de Lascaux....
Que savons-nous réellement du cochon, de la vache, de la chèvre ou de l’âne ? Quels aspects étonnants et...
Depuis environ 6 000 ans que le cheval a commencé à être domestiqué, son comportement reste encore souvent mal...
Pourquoi les abeilles se plaisent-elles en ville ? Que trouvent-elles, éventuellement, de mieux qu’à la campagne ? Rencontrons Laurent,...
Dans un cirque, on fait un bras d’honneur à la chaîne alimentaire
Les hippocampes sont les animaux fétiches du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, au point de figurer dans...
Mon nom est Dependra Gaja, je porte le titre d’éléphant royal car je suis le plus grand et le...
Grâce à des images extraordinaires, ce documentaire suit les stratégies étonnantes des espèces animales pour se reproduire, s’adapter et...
Les requins, souvent décrits comme les monstres des profondeurs, suscitent une peur instinctive et fascinante chez les humains, bien...
Cet étalon blanc est le mâle dominant. Il approche une jument qui n’a pas de poulain en pleine saison...
Les guêpes jouent souvent les trouble-fêtes lors des pique-niques et des déjeuners en terrasse. Mais les considérer uniquement comme...
Les abeilles disparaissent massivement depuis août 2007. Ce désastre touche particulièrement les Etats-Unis, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, le...
Les propriétaires d’animaux cherchent des solutions variées pour les faire garder durant leurs vacances. Des robots nourrisseurs aux pensions...
Avoir traversé le fleuve et survécu aux crocodiles n’est pas suffisant pour être en sécurité. Sur l’autre berge, d’autres...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
