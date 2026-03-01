Que savons-nous réellement du cochon, de la vache, de la chèvre ou de l’âne ? Quels aspects étonnants et inattendus cachent-ils sous leur allure domestique ? Le programme Un documentaire réalisé par un des plus grands cinéastes animaliers français, Laurent Charbonnier, nous emmène à la découverte des comportements et des relations qui régissent le monde de l’univers des pâturages. Accompagné d’un propos scientifique rigoureux teinté d’humour grâce à la voix inimitable de Claude Rich au gré de certaines séquence de ce film est une invitation à la rencontre d’animaux ordinaires que nous regardons peut-être différemment et de se dire : Peut-être suffit-il de laisser les animaux vivre comme la nature le commande pour côtoyer chaque jouer le Monde Sauvage !