À l’école de danse de l’Opéra de Paris, de jeunes enfants apprennent discipline et passion. Entre rêves d’étoiles et...
À 40 ans, Raphaël Stora, réalisateur et fils de l’historien Benjamin Stora, ravive sa passion pour la danse hip-hop....
Xavier Pitois reçoit dans Graine de Métamorphose Hugo Marchand, danseur étoile. Qui n’a jamais rêvé de faire de sa...
Salif Gueye, alias Salif Lasource, 22 ans, fait le moonwalk de Michael Jackson comme personne. Il est passé de...
Portrait de Michelino, la star de la rumba. Un documentaire de Dom Pedro.
Vous enfilez vos chaussures – et une autre version de vous s’éveille. La posture se redresse, la démarche devient...
Le théâtre des Arènes qui doit accueillir le nouveau spectacle Gallo-Romain est comme neuf. Frédéric n’a pas trop le...
Danseur d’exception, Rudolf Noureev bouleverse son destin en 1961 en fuyant l’URSS pour demander l’asile en France. Il a...
Véritable juke-box chorégraphique, les Soirées « What You Want ? » mêlent danse contemporaine et cabaret populaire pour faire connaître la...
L’équipe de tournage de RT Doc part à la rencontre du célébrissime ensemble de danse folklorique d’Igor Moïsseïev, célèbre...
Un groupe d’une trentaine de sénior, habitant une petite ile néo-zélandaise, dont la plus agée à 94 ans, se...
Danse en luberon, le ballet des jeunes d’Europe, un documentaire d’Eric Dehorter.
Lorsque l’on décide d’apprendre à danser, une question essentielle se pose : faut-il opter pour des cours privés ou...
Une île de l’archipel des Açores, deux danseurs, trois stagiaires, six corps en mouvement … L’île de Corvo est...
Teuta Krasniqi, jeune soliste du Ballet national du Kosovo, répète sans relâche avec la vingtaine de danseurs de la troupe dans...
Le son monte à l’approche de la quinzaine du hip-hop? Dexter, membre du crew Résurrection a un objectif :...
La danse est l’art de mouvoir le corps humain selon un certain accord entre l’espace et le temps et...
Le cabaret burlesque fait beaucoup d’adeptes chez les danseuses. Mais les hommes s’y intéressent de plus en plus, au point...
Danse reine au Moulin Rouge, le French cancan est davantage que la danse frivole qu’elle paraît. Elle fut un...
La réalisatrice Françoise Marie retrouve les anciens petits rats de l’Opéra de Paris qu’elle avait filmés à l’école il...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site