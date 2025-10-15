Documentaire

Ils ne sont que des enfants, mais leur quotidien ressemble déjà à celui de professionnels. Les petits rats de l’Opéra de Paris vivent une aventure hors du commun où discipline, rigueur et passion rythment leurs journées. Entre exercices répétés, douleurs physiques, doutes, rivalités et premières amitiés, chaque moment les rapproche – ou les éloigne – de leur rêve : devenir danseur étoile.

Dans ce deuxième épisode, certains découvrent la difficulté de persévérer malgré la fatigue et les blessures, d’autres choisissent d’abandonner, incapables de supporter la pression ou l’éloignement de leurs familles. La sélection est impitoyable : seuls les plus solides continueront.

À travers leurs regards d’enfants, ce documentaire montre la beauté et la cruauté de l’apprentissage de l’excellence. L’école de danse de l’Opéra de Paris devient un lieu où les rêves brillent… mais où chaque faux pas peut coûter une carrière.