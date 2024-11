Documentaire

Jetés, portés, rond de jambe et pas chassés… Ces mouvements n’ont aucun secret pour Pierre-Henri, Dora, Michel, Christophe, Amélie ou encore Titouan et Jennyline. De 9 à 73 ans, la passion de la danse est venue un jour frapper à la porte de ces Français et elle ne les a plus quitté.

Par amour pour la salsa, le rock, la valse ou encore le swing, tous vont se mesurer à d’autres danseurs de haut niveau en participant à des concours pour les uns, à un festival pour d’autres ou encore à un défilé dans l’une des capitales mondiales de la danse.

Sur la pointe de pieds, nous avons assisté aux répétitions de Dora et Michel. A 73 et 58 ans, ils dansent la valse, le tango, le cha-cha, enchaînent sur un rock et une rumba. Qu’ils se retrouvent dans une guinguette ou dans un thé dansant, ces seniors encore actifs – l’un est chauffeur de taxi et l’autre enseignante – sont infatigables. « Tant que je pourrai danser j’irai danser, le jour ou? je n’irai plus danser, c est que je ne pourrai plus marcher », plaisante Michel.

C’est dans le mythique Pavillon des Champs-Elysées à Paris qu’ils espèrent décrocher le titre de Meilleur couple de danse de salon. Et s’imposer en valse, tango mais aussi en rock, leur point faible. « On est moins complémentaires que dans les autres danses, estime Dora, on a une moins bonne tenue, de moins bonnes distances ».

Pierre-Henri et Patricia vibrent eux au son des musiques latines. Mordus de salsa – la salsa colombienne surtout – ces trentenaires font plus de dix heures de cours par semaine avec leur professeure colombienne. « La salsa ça m apporte la pêche, la joie de vivre, la liberté, le moyen de pouvoir m’ exprimer tout simplement », avoue Patricia. Cet inspecteur des finances et cette pâtissière n’ont qu’un objectif en tête: être prêts pour la Feria de Cali en Colombie.

Dans la capitale mondiale de la salsa, ils auront le privilège unique de participer avec quelques élèves de leur école de danse au grand défilé de salsa le jour de Noël. « On va danser pour le carnaval de Cali pendant 3 heures minimum et représenter la France en Colombie, c’est un honneur et un énorme défi ».

Pendant des mois, ils vont s’entraîner pour maîtriser le rythme effréné de la salsa et être à la hauteur de cet événement qui réunit des milliers de danseurs biberonnés dès le plus jeune âge à la salsa.

Titouan et Jennyline n’ont que 9 ans mais ils ont déjà participé à de nombreux concours pour défendre les couleurs de leur danse, le rock acrobatique. Cette fois-ci, ces jeunes prodiges, entrainés par les parents de Jennyline à Crémieu près de Lyon affrontent les plus grands danseurs internationaux lors des Championnats du Monde de Rock. Ils seront les plus jeunes de la compétition. « C’est un peu plus de pression, explique Jennyline. On est plus petits que les autres, on a moins d’endurance et il y aura beaucoup de spectateurs, c’est un championnat du monde ».

Tout aussi passionnés, Amélie et Christophe se sont rencontrés à un stage de swing. Le couple de trentenaires a depuis tout quitté pour se consacrer à sa passion. Amélie a même créé une marque de chaussures inspirée par la danse. « J’aime ce côté libérateur où il n’ y a pas de code. On peut adapter la danse à sa personnalité et se l’approprier ».

Pour aller plus loin dans leur apprentissage de cette danse afro-américaine, ils participent à une compétition internationale de swing en Pologne dans un lieu unique au monde, la mine de sel de Wieliczka à 130 mètres sous terre. En tenue vintage, ils se mesurent aux meilleurs danseurs européens lors du célèbre Dragon Swing Festival. « Ce qui me fait peur c est que j’ai tendance a? perdre mes moyens en compétition, reconnaît Amélie, inquiète. Parfois je bosse un pas des milliers de fois, ça passe nickel et le jour de la compétition, j’oublie tout » !

Entre persévérance et coups de fatigue, entre surprises et mésaventures, nous avons suivi les prouesses et les faux pas de ces fous de danse… 6 mois d’efforts et de sacrifices pour passer de l’ombre… à la lumière.

Première diffusion : 12/05/2018

Un reportage de Auriane Baudin, Delphine KLUZEK, Florent Hayet et Virginie LETENDRE