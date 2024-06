Podcast



Quel est le point commun entre le capitaine crochet, Dark Vador et Nick Fury ? Il s’agit de trois personnages de fiction, me répondront les plus malins des auditeurs, mais je suis aussi près à parier qu’ils auraient rudement apprécié posséder la capacité de régénération. Et c’est justement pour nous aider à distinguer le vrai de la fiction que nous accueillons ce soir Christine Rampon et Véronique Borday-Birraux, qui vont nous expliquer la quête de ce pouvoir mythique.