Votre mémoire peut créer de faux souvenirs, vécus avec autant de certitude que les vrais. Le chercheur en neurosciences Mickaël Laisney explore les mécanismes qui rendent votre mémoire faillible. Il montre qu’elle peut produire de faux souvenirs, vécus avec la même certitude que les vrais, et explique comment ces souvenirs erronés peuvent s’ancrer durablement dans le cerveau.