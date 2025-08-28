Adam fête ses 90 ans et remonte le temps. Ses premiers pas, son premier amour, son premier enfant, les embûches et les joies de l’âge adulte jusqu’à son dernier souffle.
Adam fête ses 90 ans et remonte le temps. Ses premiers pas, son premier amour, son premier enfant, les embûches et les joies de l’âge adulte jusqu’à son dernier souffle.
La pratique musicale du guitariste, au regard des neurosciences, apparaît comme une véritable gymnastique cérébrale où se croisent mémoire,...
Sans tabou ni fausse pudeur, la dermatologue allemande Yael Adler vous raconte tout sur la peau et la rend...
Les perturbateurs endocriniens représentent aujourd’hui une source croissante de préoccupation pour la santé publique et l’environnement. Ces substances chimiques,...
Les opiacés. De drôles de substances qui nous font un peu tourner la tête et qui peuvent nous retourner...
La mémoire est souvent perçue comme une sorte de bibliothèque interne dans laquelle nous stockons nos souvenirs, nos apprentissages...
Le colloque organisé par la Saline Royale d’Arc-et-Senans en Octobre 2017 propose une réflexion sur la mort, ses représentations...
L’intestin, longtemps perçu comme un simple organe de digestion, est aujourd’hui considéré comme un acteur central de notre santé....
Ebola est une maladie rare mais extrêmement dangereuse. Découvrez combien de souches d’Ebola existent, comment le virus attaque son hôte...
La consommation de « smart drugs », des médicaments sensés doper les performances du cerveau est en augmentation, en...
Le corps humain abrite quelque 30 milliards de microorganismes (bactéries, champignons, virus, algues). La composition de ce microbiote a...
Chaque année, treize millions de bébés naissent avant terme à travers le monde. Grâce aux performances de la médecine,...
Les rêves fascinent depuis toujours. Tantôt mystérieux, tantôt révélateurs, ils accompagnent nos nuits sans que nous en ayons toujours...
Il y a des sujets plus sensibles que d’autres, mais au Labo des savoirs, nous n’avons peur de rien...
Un docu qui permet de découvrir par des expériences en tout genre le rôle joué par les différents organes du...
Connaissez-vous les synapses, ces zones de contact qui permettent aux neurones de communiquer entre eux ? Le cerveau humain...
La maladie de Parkinson, nommée d’après le Dr James Parkinson qui l’a décrite pour la première fois en 1817,...
Comment prenons-nous nos décisions ? Qu’est-ce qui guide notre raisonnement ? Et peut-on faire confiance à notre intuition ?...
Portrait de Katalin Kariko qui a consacré sa vie à l’ARN messager et dont les recherches sont à l’origine...
Pesticides, bisphénols, phtalates, parabènes…. Des milliers de substances chimiques ont envahi notre quotidien. Utilisées depuis des décennies pour protéger...
Que mesure réellement le QI ? Qui l′a inventé ? Pourquoi et comment a-t-il été détourné de son objet...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site