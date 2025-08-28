Ressources Dans la même catégorie

Conférence Ce que les neurosciences disent sur la pratique musicale du guitariste La pratique musicale du guitariste, au regard des neurosciences, apparaît comme une véritable gymnastique cérébrale où se croisent mémoire,...

Conférence La peau Sans tabou ni fausse pudeur, la dermatologue allemande Yael Adler vous raconte tout sur la peau et la rend...

Conférence Perturbateurs endocriniens & reproduction Les perturbateurs endocriniens représentent aujourd’hui une source croissante de préoccupation pour la santé publique et l’environnement. Ces substances chimiques,...

Podcast Jamais assez d’opiacés ! Les opiacés. De drôles de substances qui nous font un peu tourner la tête et qui peuvent nous retourner...

Article 4 infos insolites sur la mémoire La mémoire est souvent perçue comme une sorte de bibliothèque interne dans laquelle nous stockons nos souvenirs, nos apprentissages...

Conférence Qu’est-ce que la mort ? Le colloque organisé par la Saline Royale d’Arc-et-Senans en Octobre 2017 propose une réflexion sur la mort, ses représentations...

Documentaire Tout comprendre sur Ebola Ebola est une maladie rare mais extrêmement dangereuse. Découvrez combien de souches d’Ebola existent, comment le virus attaque son hôte...

Documentaire Peut-on vraiment doper son cerveau ? La consommation de « smart drugs », des médicaments sensés doper les performances du cerveau est en augmentation, en...

Documentaire Notre microbiote nous domine-t-il ? Le corps humain abrite quelque 30 milliards de microorganismes (bactéries, champignons, virus, algues). La composition de ce microbiote a...

Documentaire Grands prématurés Chaque année, treize millions de bébés naissent avant terme à travers le monde. Grâce aux performances de la médecine,...

Article 4 infos insolites sur les rêves Les rêves fascinent depuis toujours. Tantôt mystérieux, tantôt révélateurs, ils accompagnent nos nuits sans que nous en ayons toujours...

Podcast Le pénis… scientifique Il y a des sujets plus sensibles que d’autres, mais au Labo des savoirs, nous n’avons peur de rien...

Documentaire Incroyable corps humain Un docu qui permet de découvrir par des expériences en tout genre le rôle joué par les différents organes du...

Documentaire Notre cerveau en super résolution Connaissez-vous les synapses, ces zones de contact qui permettent aux neurones de communiquer entre eux ? Le cerveau humain...

Article Compréhension de la maladie de Parkinson au niveau cérébral La maladie de Parkinson, nommée d’après le Dr James Parkinson qui l’a décrite pour la première fois en 1817,...

Documentaire Fake news : qu’est-ce qui trompe notre cerveau ? Comment prenons-nous nos décisions ? Qu’est-ce qui guide notre raisonnement ? Et peut-on faire confiance à notre intuition ?...

Documentaire La femme qui peut sauver le monde Portrait de Katalin Kariko qui a consacré sa vie à l’ARN messager et dont les recherches sont à l’origine...

Documentaire Les nouveaux poisons de notre quotidien Pesticides, bisphénols, phtalates, parabènes…. Des milliers de substances chimiques ont envahi notre quotidien. Utilisées depuis des décennies pour protéger...