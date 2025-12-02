Ressources Dans la même catégorie

Conférence Tout sur les troubles intestinaux : la constipation associée au Parkinson Lors de cette conférence, Hélène Deutsch, infirmière clinicienne retraitée et personne vivant avec la maladie de Parkinson abordera: ▶...

Article Comment l’intelligence artificielle transforme l’imagerie médicale La médecine moderne vit actuellement une mutation sans précédent, portée par la convergence entre la puissance de calcul informatique...

Conférence Prise en charge du TDAH de l’adulte en médecine générale La prise en charge du TDAH de l’adulte en médecine générale repose sur une approche globale, individualisée et évolutive,...

Documentaire Paternité, une métamorphose décryptée Devenir père est une aventure dans la vie d’un homme, mais aussi une métamorphose physiologique que la science commence...

Conférence Les problèmes de pieds dans la maladie de Parkinson Les problèmes de pieds dans la maladie de Parkinson constituent un ensemble de manifestations souvent sous-estimées mais qui influencent...

Podcast Les maladies génétiques rares Qu’on soit malade en permanence. Que ce soit au sein de nos gènes, qu’il y ait la défaillance. Aujourd’hui,...

Documentaire Notre cerveau sait-il encore se concentrer ? Pushs, pop-up et autres vidéos TikTok, ces notifications tous azimuts impactent notre faculté de concentration. Cette hyper sollicitation numérique...

Conférence Sommeil et santé cognitive: mécanismes et perspectives cliniques Le sommeil est important pour la consolidation de la mémoire et le fonctionnement cognitif durant la journée. Les rythmes...

Documentaire Les explorateurs du temps, de l’infiniment grand à l’infiniment petit Les mécanismes du corps humain pour mieux comprendre les raisons du vieillissement. Où l’on apprend qu’un changement intervenu dans...

Documentaire Ma voix t’accompagnera Deux anesthésistes hypnotisent leurs patients avant les opérations. Une chronique documentaire bluffante et empreinte d’onirisme. Quelques secondes avant que l’aiguille ne...

Conférence Cerveau et épilepsie Le cerveau, organe central du système nerveux, joue un rôle crucial dans la régulation de nombreuses fonctions vitales, notamment...

Podcast Votre cerveau filtre l’info : la force de l’attention Qu’entendez-vous vraiment au milieu d’une fête ou au restaurant ? Pour percevoir la réalité, votre cerveau filtre les informations...

Documentaire L’ARN messager : une révolution médicale Retour sur le succès fulgurant du laboratoire allemand BioNTech, parvenu à se hisser en un temps record au rang...

Conférence Cerveau et bilinguisme L’apprentissage de la parole, du langage met en jeu des mécanismes cérébraux qui sont l’objet d’intenses recherches. L’étude de...

Documentaire Pourquoi avons-nous des limites ? Usain Bolt a couru le 100 mètres en 9,58 secondes. Une performance inégalée à ce jour. Car l’être humain...

Article Le potentiel thérapeutique du venin Le venin, souvent perçu comme une menace mortelle, est en réalité une source d’espoir croissante dans le domaine médical....

Conférence Les enjeux futurs de la vaccination Les scientifiques ont rapidement identifié le Coronavirus , Covid 19, puis son génome. La course au vaccin est lancée....

Documentaire Le coccyx, un vestige de nos ancêtres Nos ancêtres avaient une queue, aujourd’hui nous avons le coccyx !

Podcast Le pénis… scientifique Il y a des sujets plus sensibles que d’autres, mais au Labo des savoirs, nous n’avons peur de rien...