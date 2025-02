Documentaire

Bienvenue dans l’univers exclusif des écoles les plus chères du monde ! Du MIT à l’École hôtelière de Lausanne, en passant par le prestigieux pensionnat Beau Soleil, ces établissements forment l’élite mondiale dans un cadre de luxe absolu. Fils et filles de milliardaires y étudient entre excellence académique et démesure. Découvrez les coulisses de ces campus hors normes où l’année peut coûter plus de 100 000€ !