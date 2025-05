Documentaire

En Chine, au pays des 40 millions de pianistes. C’est là, et non plus en Occident, que se joue l’avenir de la musique classique. L’Empire du milieu est devenu une énorme machine à produire des virtuoses. Discipline de fer, éducation quasi militaire, conservatoires pleins à craquer : les étoiles montantes du clavier sont toutes made in China.