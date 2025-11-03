Ils viennent ramasser des fruits et légumes dans nos campagnes. Employés par une entreprise espagnole, ces ouvriers détachés dénoncent des conditions de logement indignes et des journées de travail harassantes.
Ils viennent ramasser des fruits et légumes dans nos campagnes. Employés par une entreprise espagnole, ces ouvriers détachés dénoncent des conditions de logement indignes et des journées de travail harassantes.
Vous savez sûrement que de nombreux camions que vous dépassez sur la route sont conduits par des chauffeurs roumains,...
Des débits 10 fois plus rapides, des téléchargements quasi instantanés, des entreprises ultra connectées et plus performantes, ce sont...
Les Bishnoïs vivent en harmonie avec la nature.
Californie. USA. La caserne-prison de Puerta la Cruz. Une institution hors du commun.120 prisonnières entre 20 et 60 ans,...
Villa Miseria. C’est le plus grand bidonville d’Argentine. Le plus dangereux aussi. Dans ses ruelles, seule l’Eglise résiste à...
Ces syriens tentent de retrouver leurs marques dans une ville en ruine
Hugo Van Offel nous emmène dans les égouts de Bucarest, colonisés par les orphelins de la dictature des Ceausescu....
Les Bushmen du Kalahari chassent à l’arc.
D’après une étude d’un fabricant français, les femmes vendent en moyenne deux fois plus de voitures que les hommes....
Au Brésil, on dit qu’une femme enceinte a un pied dans la tombe. Les jeunes mères dépendent des sages-femmes...
La tension monte dans le quartier de la porte de Montreuil à Paris. Les riverains ne supportent plus le...
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent… juste à temps pour partir au Japon. Si le chaton Hello Kitty vous...
C’est un immense bâtiment blanc au bord des pistes de l’aéroport Charles de Gaulle, reconnaissable à son mat aussi...
Dans la péninsule du Yamal, dans le nord de la Sibérie, Kate va partager le quotidien d’une famille Nenet,...
La vie difficile des mineurs détenus en colonies sibériennes, marquée par une discipline militaire stricte, des conditions précaires, une...
Direction les Etats-Unis, pour le 3ème épisode de notre BLING BLING TOUR. Après Busescu la Roumaine, cette semaine...
Sous la pression de la rue depuis fin avril, la Colombie s’engouffre dans une phase d’inquiétantes turbulences. La popularité...
Qu’allez-vous développé de votre personnalité pour changer le monde ? Les questions du sens, de la raison d’être et...
Le Golfe d’Aden, au large de la Somalie, c’est le point noir N°1 de la piraterie à travers le...
Alors que Narendra Modi renforce son pouvoir sur le pays, cette enquête recense les exactions commises et explore les...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site