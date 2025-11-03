Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Chauffeurs de poids lourds des pays de l’Est, des esclaves de la route ? Vous savez sûrement que de nombreux camions que vous dépassez sur la route sont conduits par des chauffeurs roumains,...

Documentaire Controverse de la 5G : les anti montent au créneau Des débits 10 fois plus rapides, des téléchargements quasi instantanés, des entreprises ultra connectées et plus performantes, ce sont...

Documentaire Le peuple le plus écolo du monde Les Bishnoïs vivent en harmonie avec la nature.

Documentaire Californie : les prisonnières de feu Californie. USA. La caserne-prison de Puerta la Cruz. Une institution hors du commun.120 prisonnières entre 20 et 60 ans,...

Documentaire Elle doit redonner à Raqqa une apparence humaine Ces syriens tentent de retrouver leurs marques dans une ville en ruine

Documentaire Ils vivent dans les égouts de Bucarest Hugo Van Offel nous emmène dans les égouts de Bucarest, colonisés par les orphelins de la dictature des Ceausescu....

Documentaire Les « vendeuses d’élite » de l’automobile D’après une étude d’un fabricant français, les femmes vendent en moyenne deux fois plus de voitures que les hommes....

Documentaire Amazonie, la vie au bout des doigts Au Brésil, on dit qu’une femme enceinte a un pied dans la tombe. Les jeunes mères dépendent des sages-femmes...

Documentaire Marchés sauvages, le cauchemar des riverains La tension monte dans le quartier de la porte de Montreuil à Paris. Les riverains ne supportent plus le...

Documentaire Les Japonais obsédés des mascottes Bienvenue à ceux qui nous rejoignent… juste à temps pour partir au Japon. Si le chaton Hello Kitty vous...

Documentaire Air France : les coulisses de la compagnie C’est un immense bâtiment blanc au bord des pistes de l’aéroport Charles de Gaulle, reconnaissable à son mat aussi...

Documentaire Peuples nomades – Les Nenets de Sibérie Dans la péninsule du Yamal, dans le nord de la Sibérie, Kate va partager le quotidien d’une famille Nenet,...

Documentaire Sibérie – L’enfer des colonies pénitentiaires russes La vie difficile des mineurs détenus en colonies sibériennes, marquée par une discipline militaire stricte, des conditions précaires, une...

Documentaire Bling Bling Tour aux Etats-Unis Direction les Etats-Unis, pour le 3ème épisode de notre BLING BLING TOUR. Après Busescu la Roumaine, cette semaine...

Documentaire Colombie : la révolte des paysans Sous la pression de la rue depuis fin avril, la Colombie s’engouffre dans une phase d’inquiétantes turbulences. La popularité...

Conférence Sens et engagement Qu’allez-vous développé de votre personnalité pour changer le monde ? Les questions du sens, de la raison d’être et...

Documentaire Somalie : enquête au pays des pirates Le Golfe d’Aden, au large de la Somalie, c’est le point noir N°1 de la piraterie à travers le...