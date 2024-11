Documentaire

Le hot-dog est le sandwich le plus vendu aux États-Unis. Les américains en consomment 20 milliards par an (soit 70 par habitant). La saucisse à hot-dog vient d’Europe. Elle a été importée par les immigrants allemands à la fin du XIXème siècle. Quand au mot Hot-dog, il viendrait d’une autre importation des immigrants : le teckel. Ce chien, surnommé la saucisse sur pattes aurait donné son nom aux saucisses vendue dans les rues américaines, pour plaisanter sur l’origine douteuse de la viande. Le hot-dog new-yorkais type, est composé d’un pain blanc brioché, d’une saucisse de bœuf et de chou… Rien à voir avec notre hot-dog baguette à la française, généralement agrémenté de gruyère et de sauce béchamel. En France, le hot-dog à l’américaine, déjà disponible dans les restaurants américains, est désormais vendu dans les rues de certaines villes de France et dans les sandwicheries. On peut même le réaliser chez soi.

Un reportage d’Aurore Chiroix.