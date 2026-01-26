Il plait au moins autant aux enfants quaux parents, le poulet rôti est le plat familial par excellence. La volaille préférée des Français présente de nombreux avantages : on peut lacheter toute prête dans une rôtisserie si on veut mettre les pieds sous la table mais on peut aussi la cuisiner et en faire un plat de fête sans trop defforts. Vous découvrirez justement comment choisir un bon poulet chez le boucher ou au supermarché.