Samedi 13 décembre, c’est la très officielle Journée internationale de la raclette. La recette vient des Alpes. Le fromage à raclette est fabriqué avec du lait de vache. À l’origine, on coupait une meule en deux, on l’approchait du feu et on « raclait » le fromage qui commençait à fondre. D’où le nom de raclette…