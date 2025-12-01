Reportage sur l’histoire des capsules de café Nespresso. Présentation des étapes de commercialisation des capsules : sélection du café par un jury, vente en boutique exclusive Nespresso. Cependant, malgré le dépôt du brevet en 1976, Nespresso va toutefois devoir faire face à la concurrence de la multinationale américaine Sara Lee (L’or de maison du café et senseo).

Un documentaire de Laurent LESAGE