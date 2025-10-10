Les bières artisanales ont le vent en poupe et les professionnels du CHR ont à cœur d’accompagner ce mouvement. Comment sélectionner les bières adaptées à votre établissement ? Quels sont les grands principes à connaître ? Quels accords proposés pour quels styles de bières en restauration ? Elisabeth Pierre enseignante en sommellerie bière, vous offre les clés pour construire une carte de bières adaptée à votre établissement.