Documentaire

Bienvenu.e.s sur l’île de la Dominique pour de nouvelles découvertes culinaires.

La Dominique est une petite île indépendante située entre la Martinique et la Guadeloupe. Le tourisme de masse n’est pas encore parvenu jusque-là et sa nature est donc préservée.

Nous retrouvons Daphnée au marché de Roseau : manioc, noix de coco, fruits à profusion et poisson frais en sont les produits phares. De son coté, le chef Joseph, nous montre les recettes du Poulet Créole Anchor et du mahi mahi grillé à la Dominiquaise. Pour finir, nous ne résistons pas à l’appel des bananes plantain à la morue…

Alors, ça vous a donné faim ?

Extrait du film : « Savoureuses Escapades Lointaines – Dominique »

Réalisation : Salvatore Guadagnino

