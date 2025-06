Documentaire

Il déferle en France depuis quelques années. Les jeunes en raffolent. Et ô surprise, Il est en train de détrôner le tout puissant hamburger. Il s’agit du taco, une crêpe de type tortilla fourrée à la viande et au fromage. Originaire du Mexique, le taco a été revisité à la sauce française pour devenir le nouveau roi du fast-food. En France, les franchises estampillées tacos se multiplient et chaque mois un nouveau fastfood “mexicain” ouvre de chez Tacos king, Tacos avenue, O’Tacos… A leur pause déjeuner, les lycéens et les étudiants en sont fans. Le taco a détrôné le kebab ! Entre 5 et 14 euros selon la taille, ces restaurants fast-food les préparent à la viande hachée, au poulet ou encore aux nuggets. Les grands chefs s’emparent de cette spécialité mexicaine. Comme Alexis Delassaux, candidat de Top chef 2017 et ancien du Palace Royal Monceau. Dans son restaurant Luz Verde, une toque au Gault Millault, ce chef franco-mexicain, ose même des associations osées avec son tacos au porc noir de bigorre. Pour répondre à l’engouement, certains proposent même des cours de cuisine pour apprendre à confectionner des tacos originaux. A Paris, au coeur du 10e arrondissement, Davy et Florian viennent d’ouvrir leur restaurant mexicain, El distrito frances. Ils proposent aux amateurs des cours de tacos pour passer “un moment cool et convivial”.

Un documentaire de Julie Algré.