Documentaire

On la croque sous forme de pavlova, de vacherins, « toute nue » ou en meringuettes. On dit qu’elle est suisse, française ou même italienne. Légère, esthétique et furieusement graphique, c’est bien sûr la meringue ! Plus qu’un simple dessert, cette douceur sucrée (ou salée), a traversé les époques et les styles culinaires pour aujourd’hui devenir une véritable tendance ! Cette grande dame toute de blanc vêtue, cache pourtant de modestes origines puisqu’elle est née de l’union de deux ingrédients : des blancs d’oeufs et du sucre, battus ensemble jusqu’à complète fusion. Mais d’où vient-elle exactement ? Des boulangeries suisses, aux tables des chefs étoilés, en passant par les réseaux sociaux et des cours de cuisine, voilà qu’on ouvre aujourd’hui des boutiques 100% meringue. C’est bien simple, la meringue est partout ! Comme à la « la Meringaie », la première boutique dédiée à la meringue en France ! Depuis 2015, c’est à Paris que cette pâtisserie unique en son genre s’est installée. Son concept : tous les desserts sont à base de meringue, et haut de gamme ! A l’origine de cette idée gonflée, Benoît et Marie. En couple dans la vie comme au travail, ils décident de laisser leurs vies de cadres supérieurs, pour se lancer dans la création d’une pâtisserie. Il faut dire que Marie n’est pas novice en la matière; passée par La Maison du Chocolat et Fauchon, elle a aussi donné des cours de cuisine pendant quatre ans à Boston, aux États-Unis… Enquête sur cette tendance gourmande qui fait craquer les Français.Un documentaire de Andréa Riedinger, Veronika Siéjak, Quentin Calistri