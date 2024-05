Documentaire

La Nouvelle-Galles du Sud est l’un des six États australiens et l’un des principaux producteurs de vin en Australie. La région viticole de Hunter Valley, située à environ 150 kilomètres au nord de Sydney, est l’une des plus anciennes et des plus réputées d’Australie. Elle produit principalement des vins rouges tels que le Shiraz et le Semillon. Les régions de Mudgee et de Orange sont également réputées pour leur production de vins rouges de qualité. La région viticole de Cowra, dans l’ouest de l’État, est réputée pour ses vins blancs, tandis que la région de Tumbarumba, dans le sud-est de l’État, est réputée pour ses vins effervescents de qualité.

Un documentaire de Jean Boggio-Pola.