Les Français aiment les sandwichs et le prouvent. En 2009, plus de deux milliards de sandwichs ont été vendus au pays des gastronomes. Le sandwich, aujourd’hui même les grands chefs étoilés s’y mettent. Dans les atleiers de Guy Martin on donne des cours pour faire des sandwichs chics. À deux pas des Champs Elysées Alain Ducasse a lancé be sa sandwicherie de luxe. Destinée à une clientèle exigeante et raffinée, les recettes sont élaborées avec des produits de choix : boeuf séché, foie gras, mangue, wrap, baguettes, club,… le client doit être conquis. Le sandwich a même son salon qui s’est déroulé les 10 et 11 février dernier, porte de Versailles. Face à l’indétrônable jambon-beurre, les cuisiniers font preuve d’inventivité pour rendre le sandwich toujours plus attrayant et économique.
Un documentaire de Violaine Molinaro