Documentaire

La Chine est un pays immense, aussi florissant que sa cuisine est variée. Mais, en occident, nous avons trop souvent une image très caricaturale de cette cuisine : baguettes, nems, canard laqué et riz à tous les plats…

Pour découvrir le vrai goût de la cuisine chinoise, nous vous emmenons avec nous dans les étals du marché de Ma Dang à Shanghai. Ici, locaux et chefs cuisiniers préparent sous nos yeux pas à pas les recettes qui font chavirer les papiers des Chinois : comme les raviolis aux deux saveurs ou encore l’émincé de porc croustillant à la sauce aigre douce et aux choux chinois.

Extrait du film : « Savoureuses Escapades Lointaines – Chine »

Réalisation : Salvatore Guadagnino

