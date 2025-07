Documentaire

Le retour du grand froid, c’est aussi celui des soupes dans notre assiette ! En France nous sommes 75% à en consommer. En moyenne, on en engloutit 13 litres par an. Les soupes en brique sont toujours les plus prisées avec 60% des ventes car, à deux euros le litre, elles offrent un repas à coût imbattable. Mais à ce prix-là, sait-on vraiment ce que l’on met dans notre assiette ? Face à elles, de plus en plus de soupes dites fraîches viennent les concurrencer dans les rayons des grandes surfaces. Avec plus de 20% de parts de marché et une croissance fulgurante, ces nouvelles soupes, plus goûteuses, ont basé leur succès sur une promesse : ressembler aux soupes faites à la maison. Mais qu’en est-il vraiment ? Quels sont les ingrédients pour faire une bonne soupe qui rapporte ? Plongée dans le marché bouillonnant de la soupe.

Un documentaire de Formhals Charlotte, Chabot Julien.