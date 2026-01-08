Découvrez la « révolution des femmes » dans la haute pâtisserie française ! De la célèbre Claire Heitzler à la jeune Justine, 19 ans, en lice pour le Championnat de France du Dessert, ce nouveau Food Story vous immerge dans un monde d’excellence et de rigueur. Suivez le combat de ces chefs pour s’imposer dans un milieu de tradition, entre créations audacieuses et stress des concours nationaux. Un témoignage vibrant sur la passion, le talent et la réussite au féminin dans l’univers exigeant de la gastronomie