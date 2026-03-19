ABE est à Saignelégier, dans le canton du Jura. Nous sommes dans le chef-lieu du district des Franches-Montagnes, connu pour ces grandes étendues vertes et ses fameux chevaux robustes, mais le décor aujourd’hui est moins bucolique et un brin plus…industriel.
La Brasserie des Franches-Montagnes (BFM), c’est une des premières brasseries artisanales de Suisse. Dans ces bouteilles, on trouve un peu d’identité de la région, mais surtout une recette à succès. En 24 ans, la petite entreprise est passée de quelques passionnés à une trentaine d’employés, de quelques milliers de litres de bière à près de 2 millions de litres par année.