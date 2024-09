Documentaire



Au yeux des Français, la France est LE pays du fromage et il ne peut y en avoir d’autres. Chaque province pour chaque terroir a donné naissance à des variétés reconnues par les gastronomes du monde entier. Depuis quelques temps, ce savoir-faire ancestral est en danger. En effet, dans la patrie du camembert, ce ne sont plus les hommes qui font le fromage mais les machines. Dans les rayons des supermarchés, on ne trouve plus que du fromage industriel, sans goût, sans saveur. Aux Etats-Unis, pays de la malbouffe, c’est tout le contraire. Là-bas, jamais le fromage traditionnel (au lait cru) n’a suscité autant d’enthousiasme. Désormais, l’Amérique produit du vrai fromage fermier dans beaucoup d’endroits et même, en plein … New York !