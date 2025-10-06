Documentaire

Dans le nord du Mali, une guerre oubliée refait surface. Depuis 2023, le Front de Libération de l’Azawad (FLA) affronte la junte malienne et ses alliés du groupe paramilitaire russe Wagner.

À travers le parcours d’Abdoulaye, combattant du FLA dont le père et le frère ont été massacrés par l’armée malienne et les mercenaires russes, ce reportage dévoile les coulisses d’un conflit brutal et méconnu. La guerre a changé de visage : drones turcs testés en Ukraine, usage tactique des réseaux sociaux et exactions systématiques perpétrées contre les civils par l’armée malienne et Wagner redessinent aujourd’hui les lignes de front.

En juillet 2024, le FLA inflige, pour la première fois, une lourde défaite à l’armée malienne et à ses supplétifs russes lors de la bataille de Tinzawatène, à la frontière algérienne. Cette victoire marque un tournant : 84 mercenaires russes tués, deux officiers capturés. Mais, loin des combats, l’exode se poursuit. Plus de 300.000 déplacés et réfugiés maliens fuient les violences vers la Mauritanie.

Immersion rare au cœur d’une guerre moderne et silencieuse, ce reportage offre un accès inédit à un territoire coupé du monde, où les combattants de l’Azawad tentent de reconstruire une résistance face à l’influence croissante de Wagner, devenu aujourd’hui Africa Corps. Faute d’accès officiel, notre équipe a franchi clandestinement la frontière depuis la Mauritanie pour documenter cette réalité invisible.

