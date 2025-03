Documentaire

Voici une pêche comme on en voit peu dans le monde, elle se déroule au large du Sénégal, très au large parfois. C’est comme une chasse, une traque sur l’océan. Les bateaux qui pratiquent cette activité sont appelés les canneurs, car c’est avec des cannes en bambou que les hommes attrapent le poisson. Avec juste un hameçon, à la traditionnelle. Et en plus, ils ont un secret, un truc presque infaillible pour être sûrs de se retrouver au-dessus d’un banc de thon pendant des semaines entières. Alors, la pêche peut commencer, et là, chaque jour, on en prend plein les yeux : c’est un spectacle, intense, nerveux, périlleux, dans lequel les hommes jouent le premier rôle. Surtout quand d’énormes poissons se pointent au bout de la canne … Un documentaire de Gilles Ragris et Raul Fernandez, production France 3 – Thalassa